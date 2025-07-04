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37-летний Андрей Воронцевич останется в «Зените» ещё на сезон — источник

37-летний Андрей Воронцевич останется в «Зените» ещё на сезон — источник
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Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич, которому в июле 2025 года исполнится 38 лет, останется игроком петербургского «Зенита» ещё на один сезон, сообщает телеграм-канал «Перехват».

По данным источника, ни сам баскетболист, ни клуб не будут пользоваться опцией выхода из контракта «1+1» после первого сезона, продлив его на следующий.

Трёхкратный победитель Евролиги, 10-кратный чемпион Единой лиги и 14-кратный чемпион России Воронцевич перешёл в «Зенит» летом 2024 года.

В прошедшем сезоне-2024/2025 форвард сыграл за петербуржцев во всех 60 матчах Единой лиги ВТБ, став одним из двух игроков клуба с таким достижением. Средние показатели Воронцевича за матч составили 19 минут игрового времени, 5,1 очка, 3,4 подбора и 1,2 передачи.

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