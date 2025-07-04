Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

4 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, переходы НХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Уимблдон-2025, UFC

Первый контракт Дёмина в НБА, «Динамо» сегодня подпишет Ивана Сергеева. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Восьмой номер драфта НБА — 2025 российский баскетболист Егор Дёмин подписал контракт с «Бруклин Нетс», «Крылья Советов» и московское «Динамо» заключили трансферный договор по переходу нападающего Ивана Сергеева, президент США Дональд Трамп заявил о планах провести чемпионский бой UFC на территории Белого дома. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бруклин» объявил о подписании контракта с россиянином Егором Дёминым.
  2. Сергеев заключит контракт с «Динамо» 4 июля. Клубы подписали трансферный договор.
  3. Президент США Трамп анонсировал чемпионский бой UFC на территории Белого дома.
  4. «Ливерпуль» вывел из обращения 20-й номер в память о Диогу Жоте.
  5. 35-летний экс-форвард трёх клубов РПЛ стал игроком вернувшегося в Ла Лигу «Овьедо».
  6. ЦСКА покупает Алвеса из «Сан-Паулу» за € 6 млн, контракт рассчитан до 2030 года — источник.
  7. Игрок «Милана» Адли отказывается от переезда в Россию, он интересен «Спартаку» — источник.
  8. Думфрис может перейти в «Барселону» за € 25 млн — Sport.es.
  9. Николай Элерс подписал долгосрочный контракт с «Каролиной» на сумму $ 51 млн.
  10. Результаты всех российских теннисистов во втором круге мужского и женского Уимблдона-2025.
  11. Четвёртая ракетка мира Дрейпер потерпел поражение от 36-летнего Чилича на Уимблдоне-2025.
  12. 37-летний Андрей Воронцевич останется в «Зените» ещё на сезон — источник.
Сейчас читают:
Топ-события пятницы: клубный ЧМ, «Динамо» Москва — «Партизан» и Уимблдон
Топ-события пятницы: клубный ЧМ, «Динамо» Москва — «Партизан» и Уимблдон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android