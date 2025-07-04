Первый контракт Дёмина в НБА, «Динамо» сегодня подпишет Ивана Сергеева. Главное к утру
Восьмой номер драфта НБА — 2025 российский баскетболист Егор Дёмин подписал контракт с «Бруклин Нетс», «Крылья Советов» и московское «Динамо» заключили трансферный договор по переходу нападающего Ивана Сергеева, президент США Дональд Трамп заявил о планах провести чемпионский бой UFC на территории Белого дома. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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