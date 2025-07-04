Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джермейн О'Нил рассказал, как Шакил выбирал, кого уничтожить на паркете

Джермейн О'Нил рассказал, как Шакил выбирал, кого уничтожить на паркете
Комментарии

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил вспомнил о соперничестве с прославленным центровым Шакилом О'Нилом.

«Некоторые игроки ему явно не нравились, и это было видно сразу. Иногда можно было прийти на матчи и увидеть, как он разговаривает и смеётся с соперниками. Отчасти, как мне кажется, это было связано с уважением к другим людям. Но также … полагаю, Шак понимал, насколько он силён. Я никогда не видел и не играл с кем-то такого роста и силы. Он действительно мог бы с лёгкостью доминировать над другими, если бы хотел их уничтожить», — сказал Джермейн на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Материалы по теме
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила
«Я убью этого ублюдка!» Сабонис был кошмаром для самого Шакила О'Нила

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android