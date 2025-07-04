Джермейн О'Нил рассказал, как Шакил выбирал, кого уничтожить на паркете

Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Джермейн О'Нил вспомнил о соперничестве с прославленным центровым Шакилом О'Нилом.

«Некоторые игроки ему явно не нравились, и это было видно сразу. Иногда можно было прийти на матчи и увидеть, как он разговаривает и смеётся с соперниками. Отчасти, как мне кажется, это было связано с уважением к другим людям. Но также … полагаю, Шак понимал, насколько он силён. Я никогда не видел и не играл с кем-то такого роста и силы. Он действительно мог бы с лёгкостью доминировать над другими, если бы хотел их уничтожить», — сказал Джермейн на канале Dan Patrick Show в YouTube.

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