Фото: новичок «Майами» Голдин прошёл испытание динамометром. Стал известен результат

Российский баскетболист Владислав Голдин прошёл испытание динамометром. Влад продемонстрировал один из самых высоких показателей среди тех, кто также проходил тест, – 164.

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Отметим, что динамометр измеряет силу растяжения или сжатия (в ньютонах) или момент силы (в килограмм-силах).

Напомним, в начале июля «Майами Хит» объявил о подписании Владислава на двусторонний контракт. Спортсмен не был выбран во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. В минувшем сезоне россиянин провёл 37 матчей за команду Мичиганского университета в NCAA.

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