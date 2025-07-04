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Игрок «Лейкерс» стал третьим в НБА, кому дали необычную привилегию по контракту

Игрок «Лейкерс» стал третьим в НБА, кому дали необычную привилегию по контракту
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Центровой Джексон Хэйс получил необычную привилегию по контракту с «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее стало известно, что спортсмен договорился с калифорнийским клубом о новом однолетнем соглашении.

Примечательно, что третий последовательный однолетний контракт баскетболиста с одной и той же командой, согласно правилам лиги, предполагает, что игрок получит полное право вето на свой обмен. Также отметим, что ранее аналогичная привилегия была лишь у одноклубника Хэйса Леброна Джеймса и атакующего защитника «Финикс Санз» Брэдли Била.

В минувшем сезоне Джексон принял участие в 56 матчах регулярки, где в среднем набирал 6,8 очка, 4,8 подбора и одну результативную передачу за 19,5 минуты на площадке.

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