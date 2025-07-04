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Центровой УНИКСа Исмаэль Бако близок к переходу в «Париж» — Basket News

Центровой УНИКСа Исмаэль Бако близок к переходу в «Париж» — Basket News
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29-летний бельгийский центровой казанского УНИКСа Исмаэль Бако близок к переходу в «Париж». Об этом информирует издание Basket News со ссылкой на свои источники.

Напомним, ранее в «Париж» перешёл французский тяжёлый форвард Амат М'Бай, в прошлом сезоне выступавший за московский ЦСКА.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Исмаэль принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 8,8 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 0,7 передачи. УНИКС занял третье место. В серии за бронзовые медали казанский клуб оказался сильнее краснодарского «Локомотива-Кубань» (3-1 в серии).

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