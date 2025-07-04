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УНИКС объявил об уходе Исмаэля Бако

УНИКС объявил об уходе Исмаэля Бако
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Бельгийский центровой Исмаэль Бако покинул УНИКС. Об этом информирует пресс-служба казанской команды.

«Центровой Исмаэль Бако, защищавший цвета УНИКСа на протяжении последних двух сезонов, продолжит карьеру в другом клубе. Благодарим Исмаэля за профессионализм, яркую и самоотверженную игру! Желаем новых успехов и достижений!» — говорится в сообщении казанского клуба.

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Бако принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 8,8 очка, совершал 6,6 подбора и отдавал 0,7 передачи. Ранее сообщалось, что бельгиец близок к переходу в «Париж».

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