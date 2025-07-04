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Дюрант назвал главную причину резкого роста результативности в НБА

Дюрант назвал главную причину резкого роста результативности в НБА
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Форвард Кевин Дюрант во время выступления в подкасте Mind the Game поделился мнением о причинах, по которым результативность в НБА в последние годы в сравнении с 2007-м, когда он начинал карьеру, резко возросла. Как считает спортсмен, сейчас в лиге у атакующей стороны гораздо больше пространства, за счёт чего возникает больше возможностей для того, чтобы поражать кольцо.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант, выступавший за «Финикс Санз», принял участие в 62 матчах, где в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подбора и отдавал 4,2 передачи.

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