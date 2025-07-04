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Чемпион Единой лиги Денис Захаров выступил с обращением после ухода из «Зенита»

Чемпион Единой лиги Денис Захаров выступил с обращением после ухода из «Зенита»
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Чемпион Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/2022 Денис Захаров поблагодарил тренерский штаб, игроков, персонал «Зенита», а также болельщиков петербургской команды. Ранее стало известно, что 31-летний спортсмен покинул клуб из Санкт-Петербурга. За «Зенит» он выступал с 2020 года.

«Дорогие друзья! Болельщики! В первую очередь хочется обратиться к вам и сказать спасибо за вашу поддержку и преданность. Считаю, что за эти пять лет, что мы были с клубом, мы достигли всего: в России мы выиграли абсолютно всё, в Евролиге мы обыграли почти все команды и были в одном шаге от «Финала четырёх».

Считаю, что за этот период мы привлекли интерес и много новых поклонников баскетбола и «Зенита» в частности. Например, если в мой первый сезон трибуны собирались полными только на топ-матчи Евролиги, то в завершившемся почти на всех играх был солд-аут. Спасибо вам за это!

Также хочется поблагодарить Чави, Иньиго, Адама и Маноса за то, что дали мне шанс и на протяжении всего времени верили в меня. Моя история в «Зените» началась с этими людьми — с ними и заканчивается. Мы прошли долгий путь, и он навсегда будет в моём сердце.

Спасибо всему клубу и персоналу. Санкт-Петербург стал для моей семьи домом, и мы благодарны всем причастным за проведённое время здесь. Ещё увидимся на играх», — цитирует Захарова пресс-служба «Зенита».

В сезоне-2024/2025 Захаров вышел на паркет в составе «Зенита» в 41 матче, в которых в среднем набирал 2,2 очка, совершал 0,9 подбора и отдавал 0,5 передачи.

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