Трэйси Макгрэди назвал момент, когда понял будущее величие Леброна

Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди вспомнил рождественский матч 2003 года между «Орландо Мэджик», за который он тогда выступал, и «Кливленд Кавальерс», где играл Леброн Джеймс. Макгрэди тогда набрал 41 очко. На счету Леброна было 34. «Орландо» победил со счётом 113:101.

«Что касается его доминирования, то я тогда знал, что всё так и будет. Я видел его спокойствие и уравновешенность. Он совершал сложные броски. Кроме того, как же здорово он отдавал передачи», — сказал Макгрэди на канале Timeless Sports в YouTube.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: