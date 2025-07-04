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Трэйси Макгрэди назвал момент, когда понял будущее величие Леброна

Трэйси Макгрэди назвал момент, когда понял будущее величие Леброна
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Член Зала славы баскетбола и семикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгрэди вспомнил рождественский матч 2003 года между «Орландо Мэджик», за который он тогда выступал, и «Кливленд Кавальерс», где играл Леброн Джеймс. Макгрэди тогда набрал 41 очко. На счету Леброна было 34. «Орландо» победил со счётом 113:101.

«Что касается его доминирования, то я тогда знал, что всё так и будет. Я видел его спокойствие и уравновешенность. Он совершал сложные броски. Кроме того, как же здорово он отдавал передачи», — сказал Макгрэди на канале Timeless Sports в YouTube.

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