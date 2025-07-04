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Колдуэлл-Поуп объяснил, почему не считает Халибёртона и Митчелла суперзвёздами НБА

Колдуэлл-Поуп объяснил, почему не считает Халибёртона и Митчелла суперзвёздами НБА
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Двукратный чемпион НБА атакующий защитник «Мемфис Гриззлиз» Кентавиус Колдуэлл-Поуп поделился мнением о Тайризе Халибёртоне («Индиана Пэйсерс») и Доноване Митчелле («Кливленд Кавальерс»).

«Считаю ли я Халибёртона суперзвездой? Нет. Кроме того, я бы не стал строить команду вокруг Донована Митчелла. Суперзвёзды могут выигрывать матчи и делать это стабильно. Речь о парнях, которые поднимают уровень товарищей по команде. Когда нужна победа, они добиваются её. Не могу причислить Донована Митчелла к игрокам такого уровня. А что касается Халибёртона, то я бы сказал 50 на 50. Он хорош, но нужна стабильность», — сказал Колдуэлл-Поуп в The Dawg Talk Podcast.

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