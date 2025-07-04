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Американец Ксавьер Мун ответил, что его больше всего поразило в России

Американец Ксавьер Мун ответил, что его больше всего поразило в России
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Атакующий защитник «Зенита» Ксавьер Мун рассказал, что его больше всего удивило в России. Американский спортсмен выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2024 года.

«Что больше всего поразило в России? Снег. Много снега. Но я люблю город. Санкт-Петербург прекрасен. Люблю болельщиков, команду, всю организацию, моих товарищей по команде. Так что только самое замечательное могу сказать о России», — сказал Мун в интервью для пресс-службы «Зенита».

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Мун принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 13,5 очка, четыре подбора и пять передач. В середине января Ксавьер получил травму и выбыл до конца сезона.

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