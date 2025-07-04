Экс-игрок НБА Майкл Бизли: лучше ли я Леброна? Так и есть

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Бизли ответил на вопрос по поводу своих же слов о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Мои слова о том, что я лучше Леброна? Так и есть. Не намерен говорить об этом шёпотом», — сказал Бизли на канале BIG3 в YouTube.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач. В настоящий момент ветерану «Лейкерс» 40 лет.

Ранее член Зала славы Трэйси Макгрэди назвал момент, когда понял будущее величие Леброна.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: