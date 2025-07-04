Игрок НБА Валанчюнас прилетит в Грецию на медосмотр ради «Панатинаикоса» — источник

33-летний центровой Йонас Валанчюнас должен прилететь в Грецию, чтобы пройти медицинское обследование с целью перехода в «Панатинаикос». Об этом информирует Eurohoops со ссылкой на греческое издание SDNA.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» направил литовцу предложение, и спортсмен близок к тому, чтобы его принять. По инсайдерской информации, речь идёт о трёхлетнем контракте на сумму почти в € 12 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Валанчюнас представлял «Сакраменто Кингз». Ранее стало известно, что игрок будет обменян в «Денвер Наггетс».

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён: