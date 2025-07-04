«Усидеть на двух стульях». Инсайдер назвал причину, почему Леброн остался в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер Sports Illustrated Крис Мэнникс высказался по поводу будущего лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Моя первая реакция была такой: мне показалось, что Леброн хочет усидеть на двух стульях. С одной стороны, он намерен получить свои $ 53 млн — сумму, на которую он абсолютно заслуженно претендует, ведь для НБА и организации «Лейкерс» он стоит как минимум втрое больше.

С другой — он рассчитывает, что клуб поступит по справедливости, если он решит продолжить карьеру в другой команде. Леброн мог бы выйти из контракта и получать, скажем, $ 15 млн в год где угодно, а в некоторых случаях и больше, если бы у клубов была такая финансовая возможность, как у «Бруклина» или в своё время у «Детройта». В реальности многие команды могли предложить ему только максимальное исключение. Но Леброн предпочёл остаться и получить всю сумму по контракту.

Поэтому я воспринимаю это так: он и его команда говорят — «Мы остаёмся в «Лейкерс» на данный момент, однако если в ближайшие недели и месяцы станет понятно, что команда неспособна бороться за чемпионство, мы очень надеемся, что Джини Басс и Роб Пелинка отнесутся к ситуации с пониманием и помогут найти для Леброна новое место, где он захочет продолжить карьеру», — сказал Мэнникс на YouTube-канале The Rich Eisen Show.