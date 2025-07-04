Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион Единой лиги в составе «Зенита» подписал контракт с «Црвеной Звездой»

Чемпион Единой лиги в составе «Зенита» подписал контракт с «Црвеной Звездой»
Комментарии

27-летний американский атакующий защитник Тайсон Картер заключил контракт с сербским клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Напомним, американский спортсмен выступает на профессиональном уровне с 2020 года, подписав соглашение с греческой командой «Лаврио». А последние три года Тайсон играл за испанский клуб «Уникаха», в составе которого ему удалось дважды победить в Лиге чемпионов ФИБА (2024, 2025) и стать обладателем Межконтинентального кубка ФИБА.

Также отметим, что Картер является чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 в составе санкт-петербургского клуба «Зенит».

Сейчас читают:
Официально
Экс-игрок НБА Шеми Оджелей перешёл в «Црвену Звезду»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android