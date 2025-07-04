Чемпион Единой лиги в составе «Зенита» подписал контракт с «Црвеной Звездой»

27-летний американский атакующий защитник Тайсон Картер заключил контракт с сербским клубом «Црвена Звезда». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

Напомним, американский спортсмен выступает на профессиональном уровне с 2020 года, подписав соглашение с греческой командой «Лаврио». А последние три года Тайсон играл за испанский клуб «Уникаха», в составе которого ему удалось дважды победить в Лиге чемпионов ФИБА (2024, 2025) и стать обладателем Межконтинентального кубка ФИБА.

Также отметим, что Картер является чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/2023 в составе санкт-петербургского клуба «Зенит».