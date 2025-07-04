Инсайдер сообщил, что будет с Бронни Джеймсом в «Лейкерс» при уходе Леброна

Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха поделился мнением по поводу будущего лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Лос-Анджелес Лейкерс», а также его сына — атакующего защитника «озёрников» Бронни Джеймса.

«Я не думаю, что ситуация будет выглядеть так: Леброна обменяют, а Бронни просто отчислят из команды. У Бронни есть гарантированный контракт ещё на два года, так что если «Лейкерс» решат его отчислить, им всё равно придётся выплатить ему эти деньги. Сумма не такая уж и большая, но в условиях потолка зарплат к этому тоже нужно относиться серьёзно.

Он зарабатывает даже меньше, чем типичный ветеран на минималке, если это имеет значение. Я бы предположил, что он, скорее всего, отправится туда же, куда и Леброн, но стопроцентной гарантии на это нет», — заявил Буха в рамках собственного подкаста.