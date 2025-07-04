«Лейкерс» получили запросы о возможном обмене Леброна Джеймса — ESPN

Несколько клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проявивших интерес, обратились к «Лос-Анджелес Лейкерс» по поводу возможного обмена звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса. Об этом сообщает ESPN.

«Это было скорее попыткой понять, есть ли здесь реальная почва для разговора или нет. Пока никаких действий не предпринимается, но ситуация определённо находится под пристальным наблюдением», — сказано в статье.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.