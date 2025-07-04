Ассистент Редика в «Лейкерс» присоединился к сборной Словении в преддверии Евробаскета

Американский бывший профессиональный баскетболист, а ныне ассистент главного тренера клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Грег Сен-Жан присоединился к тренерскому штабу сборной Словении в преддверии Евробаскета-2025, о чём сообщила пресс-служба национальной команды.

«Грег уже сотрудничал с нашей национальной командой во время подготовки к Евробаскету-2022, и теперь он официально возвращается в качестве важного члена тренерской команды. Он тесно работал с Лукой Дончичем как в «Далласе», так и сейчас в «Лос-Анджелесе», и теперь он привнесёт свои знания и опыт и в словенский лагерь», — написано в аккаунте сборной Словении в социальной сети Х (ранее Тwitter).

Сен-Жан работает в НБА с 2013 года. В сезоне-2013/2014 он трудился в штате, отвечая за подбор видеороликов для подготовки к играм, а уже с сезона-2014/2015 стал ассистентом по развитию игроков.

С 2019-го по 2021-й работал в «Лейкерс» в роли помощника тренера и помогал в развитии игроков, с 2021-го по 2023-й был ассистентом в «Даллас Маверикс», затем в сезоне-2023/2024 — в «Финикс Санз», и с 2024-го вернулся в «Лейкерс» в штаб Джей Джей Редика.