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Владелец «Бостона» объяснил отсутствие Перкинса на чемпионском параде команды в 2024 году

Владелец «Бостона» объяснил отсутствие Перкинса на чемпионском параде команды в 2024 году
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64-летний владелец «Бостон Селтикс» Вик Грусбек заявил, что он не смог пригласить бывшего члена команды, а ныне аналитика и эксперта Кендрика Перкинса на чемпионский парад клуба в 2024 году из-за протеста семей игроков.

«Я по-прежнему испытываю любовь к Перкинсу. В прошлом году его не пригласили на наш [чемпионский] парад, это правда. Поскольку он наговорил слишком много о парнях. Поэтому члены семей игроков сказали мне: «Если этот парень участвует в параде, то нас не будет». Я ответил: «Хорошо, вы победили», — приводит слова Грусбека портал Fadeaway World.

Напомним, Кендрик выступал за «Бостон» с 2003 по 2011 год. В его составе он стал чемпионом лиги в 2008 году.

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