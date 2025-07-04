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Четырёхкратный чемпион НБА вспомнил, как преподал урок Коби Брайанту

Четырёхкратный чемпион НБА вспомнил, как преподал урок Коби Брайанту
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли вспомнил, как преподал урок легендарному игроку «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанту, рассказав тому о поражении Джулиуса Ирвинга в выставочном матче один на один с Каримом Абдул-Джаббаром, который состоялся в 1992 году. Игра завершилась в пользу Карима со счётом 44:21.

«Доктор Джей и Карим играли [один на один], и это было путешествие. Доктор Джей пытался забить сверху через Карима, но он блокировал их. И поверьте мне, Ирвинг был очень расстроен [из-за поражения]. И об этом матче я рассказал Брайанту. Сказал следующим образом: «Мне плевать, насколько ты талантлив. Твой рост не 2,10 м», — приводит слова Салли портал The Sports Rush.

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