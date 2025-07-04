Сборная Израиля опубликовала предварительную заявку на Евробаскет-2025

Тренерский штаб национальной команды Израиля представил предварительную заявку на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Соревнования состоятся с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

В список вошли 20 баскетболистов: Дени Авдия, Оз Блайзер, Итан Берг, Хадин Акил Каррингтон, Томер Гинат, Рой Хубер, Яир Кравиц, Гур Лави, Ти Джей Лиф, Нимрод Леви, Ям Мадар, Рафи Менко, Гай Палатин, Бен Сараф, Итай Сегев, Роман Соркин, Бар Тимор, Ноам Яаков, Идан Залмансон, Йовел Зусман.

Всего в турнире примут участие 24 национальные команды. Ранее заявку опубликовала сборная Литвы.