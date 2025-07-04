Джон Салли объяснил, почему сын Майкла Джордана оказался под давлением

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джон Салли, игравший вместе с легендарным шестикратным обладателем титула Майклом Джорданом, объяснил, почему сын Майкла Маркус Джордан оказался под сильным психологическим давлением и попадает в скандалы.

«Сын Майкла Джордана, он носит тяжёлую корону, чёрт возьми. Ты не можешь быть просто обычным человеком. Ты можешь им быть, но ты буквально находишься под увеличительным стеклом, где каждый твой шаг отслеживается.

Так что, знаешь, если ты под увеличительным стеклом и солнце светит на тебя, ты сгоришь. Вот что случилось с сыном Майкла. Просто происходило так много всего, что рано или поздно он выгорел», — приводит слова Салли издание The Sports Rush.