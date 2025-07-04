Центровой Илья Попов — новый игрок «Локомотива-Кубань»

30-летний российский центровой Илья Попов перешёл из екатеринбургского «Уралмаша» в краснодарский «Локомотив-Кубань». Контракт с Ильёй рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба команды из Краснодара.

Напомним, на профессиональном уровне российский центровой выступает с 2012 года. За это время Илья играл за такие клубы, как санкт-петербургский «Спартак», «Пари Нижний Новгород», красноярский «Енисей», «Самара» и «Руна».

Также отметим, что Попов провёл половину сезона-2018/2019 в аренде в «Лайонс де Женева», где стал серебряным призёром чемпионата Швейцарии.

В минувшем сезоне Попов в среднем за матч набирал 8,4 очка, делал 3,7 подбора, отдавал 1,0 передачи, а также совершал 0,6 перехвата.