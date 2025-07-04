Эксперт назвал возможный сценарий ухода Леброна из «Лейкерс»

Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», ныне эксперт ESPN американец Бобби Маркс рассказал, как 40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции лёгкого форварда, соотечественник Леброн Джеймс мог бы покинуть калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Он [Леброн] мог бы просто отказаться от текущего контракта и сам выбрать команду, в которую хотел бы перейти… И, конечно, сейчас ходят разговоры: «А не рассмотрят ли «Лейкерс» вариант с выкупом контракта?» — приводит слова Маркса аккаунт NBA Retweet в социальной сети X (ранее Twitter).