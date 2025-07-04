Представлен обновлённый список главных тренеров НБА, которых Леброн старше по возрасту

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, старше пяти из 30 тренеров североамериканской лиги.

На момент публикации возраст Джеймса — 40 лет 186 дней. Самый ближайший из тех тренеров, кого старше Леброн, руководитель «Оклахомы-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт — ему 40 лет 131 день. Главному тренеру «Финикс Санз» Джордану Отту — 40 лет 45 дней. Митчу Джонсону из «Сан-Антонио Спёрс» — 38 лет. Уиллу Харди («Юта Джаз») — 37. Джо Маззулле («Бостон Селтикс») — 37 лет.

Сезон-2025/2026 станет для Джеймса 23-м.