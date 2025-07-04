Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард впервые прокомментировал решение «Милуоки» отчислить его из клуба

Дэмьен Лиллард впервые прокомментировал решение «Милуоки» отчислить его из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

34-летний американский разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард впервые прокомментировал решение руководства клуба «Милуоки Бакс» отчислить его из команды, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

«Если это «азартная игра» для них на данном этапе, то скажите им, что это джекпот. #Продолжение следует», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Дэмьен присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.

Материалы по теме
В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная
В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android