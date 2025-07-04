Дэмьен Лиллард впервые прокомментировал решение «Милуоки» отчислить его из клуба

34-летний американский разыгрывающий защитник Дэмьен Лиллард впервые прокомментировал решение руководства клуба «Милуоки Бакс» отчислить его из команды, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

«Если это «азартная игра» для них на данном этапе, то скажите им, что это джекпот. #Продолжение следует», — написал Лиллард на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Дэмьен присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.