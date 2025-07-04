В «Торонто» подписали грузинского форварда «Сан-Антонио»

26-летний грузинский и американский баскетболист, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда, Александр «Сандро» Мамукелашвили подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс».

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, что форвард заключил контракт на сумму $ 5,5 млн по формуле «1+1» с возможностью активировать опцию игрока на второй сезон. Позже пресс-служба «Рэпторс» объявила о подписании с Мамукелашвили и о том, что грузин будет играть под 54-м номером.

Сандро выбрала во втором раунде драфта НБА 2021 года под 54-м номером команда «Индиана Пэйсерс». Затем он был обменян в «Милуоки Бакс». В 2023 году «Спёрс» взяли его на драфте отказов и предложили стандартный контракт