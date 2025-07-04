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Российский форвард Виктор Лахин попал в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу

Российский форвард Виктор Лахин попал в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу
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23-летний российский баскетболист Виктор Лахин, играющий на позиции тяжёлого форварда, попал в заявку действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» для участия в Летней лиге.

Сезон-2024/2025 Лахин провёл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз». В первом раунде «Мартовского безумия» команда Виктора встречалась с «Макнис Стэйт» университета Джона Макниза из Луизианы. Матч завершился со счётом 69:67 в пользу «Макнис Стэйт». Таким образом, «Клемсон» закончил борьбу в «Мартовском безумии».

Лахин, так же, как и Владислав Голдин, не был выбран во втором раунде драфта НБА 2025 года.

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