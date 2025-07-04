Инсайдер сообщил позицию Дэмьена Лилларда насчёт дальнейшей карьеры в НБА

Авторитетный американский инсайдер Крис Хейнс сообщил позицию 34-летнего разыгрывающего защитника Дэмьена Лилларда насчёт дальнейшей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как руководство «Милуоки Бакс» отчислило его, чтобы распределить оставшиеся $ 113 млн по его контракту на следующие пять лет для подписания 29-летнего центрового Майлза Тёрнера.

«Лиллард готов подписать контракт с командой в это межсезонье на подходящих условиях, пока он продолжает восстанавливаться. К нему проявляют большой интерес, но он не спешит с принятием решения», — написал Хейнс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Лиллард присоединился к «Милуоки» в 2023 году. В данный момент 34-летний атлет проходит реабилитацию по восстановлению левого ахиллова сухожилия, которое он порвал по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129). Отметим, что «Милуоки Бакс» уступил в серии с «Индианой» со счётом 1-4.