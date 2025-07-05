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Андрей Кириленко оценил перспективы Дёмина в «Бруклине» в контексте обмена Майкла Портера

Андрей Кириленко оценил перспективы Дёмина в «Бруклине» в контексте обмена Майкла Портера
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Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением об обмене лёгкого форварда Майкла Портера-младшего в «Бруклин Нетс». Напомним, игроком «Бруклина» также является 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выбранный командой под восьмым номером на драфте 2025 года.

– Уже после драфта «Бруклин» обменял себе Майкла Портера, чемпиона НБА в составе «Денвера». Его переход пойдёт на пользу Егору?
— Не думаю, что это прямо какая-то большая будет помощь или, наоборот, ухудшение. Это нормальная история для любых команд, он опытный игрок, чемпион НБА, у него есть опыт игры в больших матчах. Я не знаю его личных качеств, надеюсь, у него они хорошие и он поможет очень сильно Егору. Наличие ветеранов, которые умеют играть в баскетбол, — всегда хорошая добавка, – сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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