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Андрей Кириленко оценил шансы Самсона Руженцева закрепиться в ротации ЦСКА

Андрей Кириленко оценил шансы Самсона Руженцева закрепиться в ротации ЦСКА
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Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о возвращении в ЦСКА из аренды в «Парме» лёгкого форварда Самсона Руженцева. В новом сезоне спортсмен вновь будет представлять красно-синих. Недавно стало известно, что ЦСКА продлил контракт с баскетболистом.

— Самсон Руженцев прекрасно проявил себя в «Парме» и вернулся в ЦСКА. Как считаете, после такого сезона в Перми он сможет закрепиться в ротации Пистиолиса?
— Самсон действительно провёл отличный сезон в «Парме». И мне кажется, что у него будет большой шанс закрепиться в ротации. Активный молодой парень, резкий, взрывной. Мне кажется, что он набрал нужную уверенность и она позволит ему играть в ЦСКА, – сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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