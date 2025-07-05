Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс: я был лучшим скорером в истории НБА

Пол Пирс: я был лучшим скорером в истории НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сделал смелое заявление, назвав себя лучшим скорером в истории североамериканской лиги.

«Я, вероятно, был лучшим скорером в истории. Я был достаточно универсален, если подумать. Моё имя должно быть в этом обсуждении», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.

Полу 47 лет. Он был выбран под общим 10-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Бостон Селтикс». На профессиональном уровне Пирс выступал до 2017 года за такие клубы, как «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Материалы по теме
Пол Пирс предложил радикальные изменения правил в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android