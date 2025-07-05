Пол Пирс: я был лучшим скорером в истории НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс сделал смелое заявление, назвав себя лучшим скорером в истории североамериканской лиги.

«Я, вероятно, был лучшим скорером в истории. Я был достаточно универсален, если подумать. Моё имя должно быть в этом обсуждении», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.

Полу 47 лет. Он был выбран под общим 10-м номером на драфте НБА 1998 года клубом «Бостон Селтикс». На профессиональном уровне Пирс выступал до 2017 года за такие клубы, как «Бруклин Нетс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Клипперс».