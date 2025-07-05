«Не нужно тешить себя иллюзиями». Кириленко – о нынешнем уровне молодёжной сборной России

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о нынешнем уровне молодёжной сборной России. Ранее национальная команда U20 провела товарищеские матчи со сверстниками из Швейцарии, Словении, Сербии и Армении.

– Опыт таких матчей в случае возвращения России на международную арену должен помочь нам быть конкурентоспособными?

— Несомненно — чем больше у нас опыта игры на международной арене, тем более конкурентоспособными мы становимся. В любом случае возвращение в официальные соревнования будет тяжёлым. Здесь не нужно тешить себя иллюзиями. На сегодняшний день такой практики, которая у нас была на регулярной основе последние 15 лет, нет. И, конечно же, придётся привыкать играть эти тяжёлые матчи заново, когда нас пустят обратно в международную историю.

Достижения сборных России по баскетболу: