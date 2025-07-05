Андрей Кириленко высказался о перспективах Владислава Емченко после перехода в «Зенит»

Бывший игрок НБА, а ныне президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о переходе атакующего защитника Владислава Емченко в «Зенит». Ранее спортсмен выступал за краснодарский «Локомотив-Кубань», который он покинул в конце июня.

«Не может ли переход в «Зенит» сказаться на прогрессе Емченко в худшую сторону? То, что у Емченко будет меньше времени в «Зените», чем в «Локомотиве», на мой взгляд, это очевидно. Тот акцент, который делает клуб из Санкт-Петербурга, не настолько ориентирован на российских игроков, чем, например, в случае с «Локомотивом» или с той же МБА. Опять же, это не значит, что у него не будет прогресса. Никто не знает, как будет, возможно у него будет шанс показать себя, возможно, ему дадут это время. Да, у Щербенёва не получилось, он не играл. Возможно, с приходом в «Зенит» главного тренера Секулича, который уже знаком по работе в «Локомотиве» и с Щербенёвым, и с Емченко, у них будет лучший шанс, и он будет доверять этим ребятам», – сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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