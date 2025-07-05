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Егор Дёмин отреагировал на попадание Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу НБА

Егор Дёмин отреагировал на попадание Виктора Лахина в заявку «Оклахомы» на Летнюю лигу НБА
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19-летний российский баскетболист Егор Дёмин прокомментировал включение соотечественника Виктора Лахина в заявку «Оклахома-Сити Тандер» на Летнюю лигу НБА.

«Очень рад за Витю. Желаю скорейшего восстановления и надеюсь на встречу в Лас-Вегасе», – написал Дёмин в своём телеграм-канале.

«Оклахома» будет участвовать в турнирах в Солт-Лейк-Сити (5-8 июля) и Лас-Вегасе (10-20 июля). Напомним, «Тандер» стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации минувшего сезона.

Сезон-2024/2025 Лахин провёл в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду «Клемсон Тайгерз».

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