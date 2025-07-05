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Игроки НБА не получат более $ 480 млн по эскроу, больше всех пострадал Карри – Sportico

Игроки НБА не получат более $ 480 млн по эскроу, больше всех пострадал Карри – Sportico
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Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) недосчитаются более $ 480 млн после корректировки системы эскроу. Об этом информирует Sportico. Эскроу представляет собой особый счёт, на который поступает определённый процент от зарплаты игроков. Впоследствии деньги выплачивается обратно игрокам или остаются у НБА.

По данным источника, прогнозы лиги по доходам на сезон-2024/2025 оказались ниже ожидаемых. Новое коллективное соглашение позволяет НБА удерживать до 10% зарплат баскетболистов, чтобы гарантировать, что распределение доходов останется на уровне 51% для игроков. В результате игроки сохранят только 90,9% своих прогнозируемых зарплат с прошлого сезона.

Отмечается, что больше всего потеряет разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, который недосчитается $ 5,1 млн. Джоэла Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») потеряет $ 4,7 млн, Никола Йокич («Денвер Наггетс») – $ 4,7 млн, Брэдли Бил («Финикс Санз») – $ 4,6 млн, Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») – $ 4,5 млн.

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Карри играет со своим сыном во время тайм-аута:

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