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Леброн Джеймс ответил на слухи о возвращении в «Кавальерс» после тренировки в Кливленде

Леброн Джеймс ответил на слухи о возвращении в «Кавальерс» после тренировки в Кливленде
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в тренировке на базе клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс». Соответствующее фото было опубликовано в социальных сетях.

Этот факт вызвал многочисленные обсуждения среди болельщиков, которые начали строить предположения о возможном возвращении 40-летнего баскетболиста в команду, с которой он завоевал чемпионский титул в 2016 году.

Сам Джеймс в соцсетях прокомментировал появившиеся слухи следующим образом: «Я тренируюсь здесь каждое лето с тех пор, как этот комплекс был построен. Живу в Кливленде, посвящаю себя тренировкам. Честное слово, вам бы найти себе занятие получше! Лучше возьмите что-нибудь поесть и наслаждайтесь праздником!»

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