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«В лучшем случае». Эксперт назвал главную проблему «Лейкерс» перед новым сезоном НБА

«В лучшем случае». Эксперт назвал главную проблему «Лейкерс» перед новым сезоном НБА
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Бонтемпс высказался по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Если «Лейкерс» рассчитывают на успешное выступление в плей-офф, им предстоит ещё немало работы. Один из ближайших друзей Луки Дончича, Дориан Финни-Смит, ушёл к прямому конкуренту, что нельзя назвать позитивным сигналом для клуба. Приобретение Деандре Эйтона — вероятно, второго по силе центрового на рынке этим летом — должно усилить команду, хотя и вызывает определённые вопросы. Тем не менее у «Лейкерс» по-прежнему остаются проблемы с защитой на периметре и нехваткой снайперов.

Между тем «Хьюстон» стал сильнее, «Денвер» добавил глубины составу, «Клипперс» усилились, а «Голден Стэйт», вероятно, прибавит. Пока другие команды прогрессируют, «Лейкерс» в лучшем случае остаются на прежнем уровне, если не становятся чуть слабее», — заявил Бонтемпс в эфире программы First Take.

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