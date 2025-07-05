Инсайдер выделил главную ошибку в возможном обмене Леброна Джеймса в «Даллас»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон высказал своё мнение о возможном переходе звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Даллас Маверикс» в рамках потенциального обмена.

«Отдавать трёх–четырёх ключевых игроков ради, по сути, тура Леброна в погоне за последним титулом — это невыгодно ни для «Далласа», ни для самого Леброна», — заявил Макмэхон в эфире программы Get Up.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.

Толпа враждебно встретила Леброна в Нью-Йорке: