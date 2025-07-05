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Инсайдер выделил главную ошибку в возможном обмене Леброна Джеймса в «Даллас»

Инсайдер выделил главную ошибку в возможном обмене Леброна Джеймса в «Даллас»
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон высказал своё мнение о возможном переходе звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса в «Даллас Маверикс» в рамках потенциального обмена.

«Отдавать трёх–четырёх ключевых игроков ради, по сути, тура Леброна в погоне за последним титулом — это невыгодно ни для «Далласа», ни для самого Леброна», — заявил Макмэхон в эфире программы Get Up.

Напомним, недавно стало известно о решении Джеймса воспользоваться опцией продления контракта с «Лейкерс» на сезон-2025/2026, по условиям которого его заработок составит $ 52,6 млн.

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