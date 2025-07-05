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Назван сценарий, при котором Дюрант обгонит Майкла Джордана по очкам в НБА

Назван сценарий, при котором Дюрант обгонит Майкла Джордана по очкам в НБА
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36-летний американский игрок, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, представляющий клуб «Хьюстон Рокетс» на позиции форварда, может обогнать легендарного шестикратного обладателя титула Майкла Джордана по очкам за карьеру, если сохранит показатели сезона-2024/2025 в будущем розыгрыше лиги, сообщило издание Clutch Points.

На данный момент на счету Дюранта 30 571 очко, у Джордана — 32 292.

В минувшем сезоне Кевин провёл 62 матча в составе «Финикс Санз», в среднем набирая за игру 26,6 очка. Таким образом, Кевину нужно провести 65 встреч при таком количестве очков за игру и он обойдёт Майкла.

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