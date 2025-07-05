Первый номер драфта-2007 Грег Оден вспомнил, как ел 25 раков в Китае и не мог остановиться

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден рассказал историю, которая случилась во время его выступлений в Китае.

«Забавная история из Китая? Она связана с маленькими омарами, которые, по сути, являются раками, но они чертовски вкусные. Я думал, что съем всего четыре, а по итогу во мне оказалось штук 25», — приводит слова Одена издание Hoopshype.

Большую часть своей карьеры Грег провёл в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс», но его преследовала череда травм. Он пропустил сезон-2012/2013 для восстановления. В 2013-м стал игроком «Майами Хит».

Оден завершил карьеру в НБА в 2014 году, после чего один сезон отыграл в Китае. В тот момент в НБА произошёл существенный рост потолка зарплат (более чем на 30%).