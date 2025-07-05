«Подумали, что Годзилла». Экс-игрок НБА рассказал, как напугал женщин в Китае

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден поделился забавной историей о своих выступлениях в Китае.

«Однажды я выходил из лифта, и, клянусь вам — там стояли три взрослые женщины, лифт открылся, они посмотрели на меня, закричали мне в лицо и убежали обратно в свою комнату.

И я испытал все эмоции, на которые был способен. Я рассмеялся. Разозлился. Я такой: «Что? Что только что произошло?» И я иду рассказывать своим товарищам по команде.

Я такой: «Что? Что только что произошло?» Они смотрят на меня и говорят: «Они подумали, что ты Годзилла». Так что мы все начинаем сходить с ума», — приводит слова Одена издание Hoopshype.