«Не 40-летний Леброн». Перкинс заявил, что Дончич «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, 26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, а не 40-летний четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс, является лицом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В городе новый шериф. У них новый владелец. И это не только из-за владельца. Это связано с ключевыми фигурами. Вашим лицом франшизы теперь является Лука Дончич. Лицом «Лейкерс» не является 40-летний Леброн Джеймс. Это не Рич Пол и Klutch Sports», — приводит слова Перкинса издание The Sports Rush.

Дончич стал игроком «Лейкерс» в ходе обмена на Энтони Дэвиса 2 февраля 2025 года.