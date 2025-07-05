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«Не 40-летний Леброн». Перкинс заявил, что Дончич «Лейкерс»

«Не 40-летний Леброн». Перкинс заявил, что Дончич «Лейкерс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс заявил, 26-летний звёздный словенский защитник Лука Дончич, а не 40-летний четырёхкратный чемпион Леброн Джеймс, является лицом «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В городе новый шериф. У них новый владелец. И это не только из-за владельца. Это связано с ключевыми фигурами. Вашим лицом франшизы теперь является Лука Дончич. Лицом «Лейкерс» не является 40-летний Леброн Джеймс. Это не Рич Пол и Klutch Sports», — приводит слова Перкинса издание The Sports Rush.

Дончич стал игроком «Лейкерс» в ходе обмена на Энтони Дэвиса 2 февраля 2025 года.

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