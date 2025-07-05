В ESPN назвали сроки решения по будущему Янниса Адетокунбо в НБА

Североамериканская журналистка и обозревательница ESPN Рамона Шелберн высказалась по поводу будущего звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня складывается впечатление, исходя из разговоров внутри лиги, что Яннис не примет никакого решения до августа или сентября. Крупные сделки — будь то его уход или продление контракта — вряд ли состоятся раньше конца лета», — заявила Шелберн в эфире программы NBA Today.

Яннис Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В настоящее время Адетокунбо 30 лет.