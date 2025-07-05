Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ESPN назвали сроки решения по будущему Янниса Адетокунбо в НБА

В ESPN назвали сроки решения по будущему Янниса Адетокунбо в НБА
Комментарии

Североамериканская журналистка и обозревательница ESPN Рамона Шелберн высказалась по поводу будущего звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«У меня складывается впечатление, исходя из разговоров внутри лиги, что Яннис не примет никакого решения до августа или сентября. Крупные сделки — будь то его уход или продление контракта — вряд ли состоятся раньше конца лета», — заявила Шелберн в эфире программы NBA Today.

Яннис Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, который уже 12 сезонов выступает за «Милуоки». Греческий форвард дважды становился самым ценным игроком лиги (MVP) и девять раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА. В настоящее время Адетокунбо 30 лет.

Сейчас читают:
В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная
В НБА сурово прощаются даже с суперзвёздами. История Лилларда — грустная и трагичная
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android