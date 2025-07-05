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«Хотели видеть в следующем сезоне. Сделали предложение». Гендиректор «Зенита» — о Паскуале

«Хотели видеть в следующем сезоне. Сделали предложение». Гендиректор «Зенита» — о Паскуале
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Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный высказался об уходе главного тренера баскетбольного коллектива Хавьера Паскуаля.

«Мы хотели видеть Хави в следующем сезоне. Ему было сделано предложение. Я думаю, что он уже сказал, что это было для него тяжёлое решение. За пять сезонов мы стали уже давно не просто одной командой, а уже фактически одной семьёй. И у нас очень хорошие, дружеские, можно сказать, даже братские отношения.

Мы точно не перестанем общаться, будем друг другу помогать какими-то советами, будем дружить. Мы даже уверены, что, возможно, в какой-то момент, может быть, снова объединимся в одной команде», — приводит слова Церковного издание «Спорт день за днём».

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