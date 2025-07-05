«Локомотив-Кубань» объявил о подписании лидера «Уралмаша» Мартина

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29-летний американский баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Джеремайя Мартин стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», о чём сообщила пресс-служба краснодарцев.

Самый результативный игрок регулярного сезона-2024/2025 заключил контракт сроком на один год.

Минувший сезон американский защитник провёл в составе «Уралмаша», с которым завоевал Кубок России и попал в символическую пятёрку турнира. В сезоне-2024/2025 показатели Мартина за игру составили 17,8 очка, 3,2 подбора, 4,7 передачи, 0,4 блок-шота и 2,0 перехвата при 2,2 потери.

Но екатеринбургский клуб стал не первым для Джеремайи в Единой лиге. В сезоне-2023/2024 он был игроком красноярского «Енисея».

Мартин успел поиграть в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Бруклин Нетс» и «Кливленд Кавальерс» с 2020 по 2021 год.