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«Не стану таким человеком». Бронни объяснил, как планирует закрепиться в составе «Лейкерс»

«Не стану таким человеком». Бронни объяснил, как планирует закрепиться в составе «Лейкерс»
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20-летний американский баскетболист Бронни Джеймс, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», рассказал, что планирует сосредоточиться на игре в защите, чтобы закрепиться в составе «озёрников».

«Безусловно, это заставило меня задуматься о том, чтобы действовать более агрессивно в атаке. Но при этом я не могу терять ту защитную настойчивость, которая и даёт мне шанс выходить на площадку, ведь всегда найдутся игроки, способные набирать по 15–20 очков за матч. Сейчас я, скорее всего, не стану таким человеком. Чтобы получать игровое время, мне нужно быть настоящей угрозой в обороне, и именно на этом я сосредоточен в этом сезоне, работая над своей физической формой. Я уже показал, что умею набирать очки, и не собираюсь от этого отказываться, но прежде всего мой акцент — игра в защите», — приводит слова Джеймса-младшего аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х (ранее Twitter).

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