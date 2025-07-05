Кириленко оценил шансы Лахина закрепиться в составе чемпиона НБА «Оклахомы»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал возможность Виктора Лахина закрепиться в составе «Оклахома-Сити Тандер» после выступления за команду в Летней лиге.

«Это очень здорово, что Виктор будет выступать в Летней лиге за такую серьёзную команду, чемпиона НБА. Конечно, шансы есть! Летняя лига — очень физически затратная, и много факторов будет влиять на то, кого будут подписывать, но шансы точно есть, если Виктор попадёт в правильную струю», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.