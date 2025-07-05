«Наш баскетбол двигается вперёд». Андрей Кириленко — о россиянах в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, можно ли считать успехом для нашего баскетбола то, что как минимум двое россиян будут выступать в НБА.

«Конечно, я очень рад, что у нас два игрока точно будут играть в НБА [Егор Дёмин и Владислав Голдин], а Виктор Лахин — в Летней лиге. Но я не склонен судить по поводу успеха нашего баскетбола по количеству игроков, которые играют в НБА.

Наш баскетбол двигается вперёд, с определённым количеством проблем в разных местах. Успех больше зависит от развития наших детских тренеров, инфраструктуры в маленьких регионах, нежели от количества игроков, которые играют в НБА.

Хотя, конечно же, мы все хотим, чтобы как можно больше игроков выступало на самом высоком уровне», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.